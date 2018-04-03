Путин рассказал о приоритетах в военно-техническом сотрудничестве с Турцией

Реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 является приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения", — сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.

Заседание Совета сотрудничества высшего уровня проходит в Анкаре под руководством президентов России и Турции.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

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