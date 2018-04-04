Россия объявила сотрудника посольства Венгрии persona non grata

4 апреля 2018 15:12 (UTC+04:00)

МИД РФ вручил послу Венгрии ноту об объявлении персона нон грата сотрудника посольства из-за высылки дипломата РФ в связи с делом Скрипаля, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла был вызван в МИД России 4 апреля.

"Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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