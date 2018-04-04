Путин: Политизация гуманитарной проблемы в Сирии недопустима

Политизация гуманитарной проблематики в Сирии недопустима, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Важное место в нашей дискуссии заняла гуманитарная проблематика. Была констатирована недопустимость политизации этой темы, необходимость четкого выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН, которая направлена на облегчение страданий мирного населения на всей территории Сирии", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита с участием его турецкого и иранского коллег Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

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