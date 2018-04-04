Путин: обстановка в мире будет стабильнее при действиях в рамках права

4 апреля 2018 17:44 (UTC+04:00)

Обстановка в мире станет стабильнее, если страны в своих действиях будут руководствоваться нормами международного права, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой", — сказал он на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита Россия — Иран — Турция в Анкаре.

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