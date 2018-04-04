Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери

4 апреля 2018 20:09 (UTC+04:00)

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", — обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Иране отметили, что С-300 играют важную роль в безопасности страны
Политика 20:20
ОАЭ пожаловались на Катар в Совбез ООН из-за инцидента с самолетами
Арабские страны 20:06
Туркменские нефтяники прошли стажировку в России
Туркменистан 19:36
Таджикистан и Россия уладили авиационные разногласия
Туризм 18:05
Россия обвинила Британию в избегании контактов по "делу Скрипаля" в ОЗХО
Россия 17:51
Путин: Сирии помогают только Россия, Иран и Турция
Россия 17:49
Виктория Скрипаль обратилась в посольство Британии за информацией о дяде
Европа 17:46
Путин: обстановка в мире будет стабильнее при действиях в рамках права
Россия 17:44
Путин рассказал, что террористы готовили в Сирии провокации с химоружием
Россия 17:27
РФ, Турция, Иран будут теснее работать над гуманитарными проблемами в Сирии
Россия 17:26
Путин: РФ, Турция, Иран договорились о координации в борьбе с терроризмом
Россия 17:23
Путин: Политизация гуманитарной проблемы в Сирии недопустима
Россия 17:22
Путин считает визит в Турцию очень успешным
Россия 17:18
Роухани: Россия, Турция и Иран договорились помогать сирийскому народу
Политика 17:12
Путин назвал переговоры с Эрдоганом и Роухани по Сирии конструктивными
Россия 17:09
Следующий саммит глав России, Ирана и Турции по Сирии пройдет в Иране
Политика 16:56
Россия, Иран и Турция намерены продолжить борьбу с терроризмом в Сирии
Арабские страны 16:47
Россия, Иран и Турция продолжат работу в формате "тройки"
Арабские страны 16:44