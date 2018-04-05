В России призвали США прекратить военные учения на Корейском полуострове

5 апреля 2018 15:30 (UTC+04:00)

Военные учения США и Южной Кореи не способствуют поддержанию мирной обстановки на Корейском полуострове и было бы хорошо, если бы они прекратились немедленно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, передает РИА Новости.

"Начавшиеся 1 апреля учения Вашингтона и Сеула вступают в противоречие с этой задачей, не способствуют поддержанию спокойной мирной обстановки в регионе", — сказал он, выступая на Московской конференции по безопасности.

В то же время российский дипломат указал, что есть и позитивная динамика — по сравнению с прошлым годом учения не столь масштабные и это соответствует идее о постепенном отказе от военной активности в регионе.

"В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы она [военная активность США и Южной Кореи] была прекращена немедленно ", — отметил Бурмистров.

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Azernews Newspaper
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