Лавров: Россия и США могли бы сделать больше для решения проблем в Сирии

5 апреля 2018 16:04 (UTC+04:00)

Россия и США могли бы делать гораздо больше, чтобы помочь решить проблему терроризма в Сирии, а также для запуска политического процесса в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"По линии военных налажен деконфликтинг, диалог с целью избежания непредвиденных инцидентов, это работает. Но и Россия, и США могли бы делать гораздо больше для того, чтобы помочь решить проблему окончательного искоренения терроризма из Сирии, помочь решить проблему обеспечения гуманитарных потребностей всего сирийского народа, а не только той оппозиционной части, которую США сейчас поддерживают, вынашивая, судя по всему, планы создания некоего квазигосударства на сирийской территории", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

"И, конечно, могли бы много сделать для запуска политического процесса без каких-либо предварительных условий, как того требует резолюция СБ ООН. Пока, в позиции США и их западных союзников, мы видим предварительные условия", — добавил Лавров.

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