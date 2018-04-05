Лавров: Россия и Китай приветствуют готовность США провести саммит с КНДР

5 апреля 2018 16:25 (UTC+04:00)

Москва и Пекин приветствуют готовность США провести американо-северокорейский саммит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве со своим китайским коллегой Ван И, передает РИА Новости.

"Мы сегодня обсуждали и приветствовали проявленную заинтересованность США к проведению встречи в верхах с руководством КНДР", — заявил Лавров.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение встречи между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.

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