Хантсман отметил важность задачи стабилизации отношений России и США

5 апреля 2018 20:09 (UTC+04:00)

Несмотря на уменьшение численного состава посольства США в РФ, оставшиеся дипломаты по-прежнему привержены делу стабилизации отношений Москвы и Вашингтона, заявил в четверг посол США в России Джон Хантсман, передает РИА Новости.

"Сегодня 60 лучших сотрудников уехали из миссии — слишком рано. Наша команда стала теперь меньше, но оставшиеся сотрудники по-прежнему привержены делу стабилизации отношений США и России — задаче, как никогда важной теперь", — приводит слова Хантсмана официальный Twitter-аккаунт посольства США.

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