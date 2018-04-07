Пять человек погибли при пожаре в Приморье

Тела четырех женщин и ребенка найдены в субботу после тушения пожара в доме в приморском Уссурийске, пишет ТАСС.

"По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электпропроводки.

"На месте происшествия проведен осмотр, назначены пожаро-техническая экспертиза и судебно - медицинские экспертизы. По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сообщила Римская.

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