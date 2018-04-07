Пассажир авиарейса Санкт-Петербург-Ереван умер при посадке самолета

7 апреля 2018 15:00 (UTC+04:00)

Пассажир авиарейса Санкт-Петербург-Ереван скончался в субботу при посадке в аэропорту "Звартноц" столицы Армении, предположительно, от инфаркта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного управления гражданской авиации республики Сатеник Ованнисян.

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"На борту самолета во время посадки, предположительно от инфаркта, скончался 39-летний гражданин РФ Артак Ванецян", - сообщила Ованнисян.

По ее словам, помощь мужчине оказали члены экипажа и летевший тем же рейсом врач. "Однако все усилия оказались безуспешными", - отметила она.

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Azernews Newspaper
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