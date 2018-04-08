ВКС России в 2018 году получат три новых полка С-400

8 апреля 2018 05:49 (UTC+04:00)

Три новых полка системы противовоздушной обороны С-400 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России в 2018 году, заявил журналистам в воскресенье главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

"На вооружении зенитных ракетных войск соединений ПВО стоят современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитные ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С". Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 "Триумф". Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году", — сказал он.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пассажир авиарейса Санкт-Петербург-Ереван умер при посадке самолета
Россия 7 апреля 15:00
Посольство России направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном
Европа 7 апреля 14:56
Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить - СМИ
Европа 7 апреля 14:41
Оглашены детали визита министра иностранных дел Таджикистана в Россию
Таджикистан 7 апреля 13:48
Павел Дуров опроверг информацию о британском гражданстве
Россия 7 апреля 12:21
Христиане со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Израиль 7 апреля 10:02
Из-за воя сирены норвежцы подумали, что началась война с Россией - СМИ
В мире 7 апреля 00:53
США не будут выдавать визы россиянам, в отношении которых ввели санкции
США 7 апреля 00:10
Минфин США не связывает санкции против России с торговыми интересами страны
США 6 апреля 22:19
Павел Дуров получил британское гражданство
Россия 6 апреля 20:39
Растет интерес к проекту «Север-Юг» (Эксклюзив)
Бизнес 6 апреля 19:40
Строительство ж/д участка Астара-Решт повысит привлекательность проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)
Бизнес 6 апреля 19:29
Россия планирует увеличить перевозки по коридору «Север-Юг» (Эксклюзив)
Бизнес 6 апреля 19:20
Санкции США против Рособоронэкспорта не повлияют на поставки Анкаре С-400
Турция 6 апреля 19:00
Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ
Энергетика 6 апреля 18:13
Россия рассматривает расчет за нефть в национальных валютах с Турцией и Ираном
Россия 6 апреля 18:07
Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере
Россия 6 апреля 17:46
В базу МАГАТЭ внесли данные о начале строительства АЭС "Аккую"
Россия 6 апреля 17:41