Россия пообещала обнародовать переписку Мэй

Россия обнародует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии, заявил на брифинге в понедельник заместитель генерального прокурора РФ, передает РИА Новости.

"Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны", — сказал он.

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