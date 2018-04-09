Лавров: Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска

Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Никогда президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. И мы всегда исходим из того, что самым простым способом нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты, было бы вернуть территорию под контроль сирийского правительства. Мы никогда другой позицией не руководствовались", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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