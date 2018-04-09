Медведев: Россия может пересмотреть торговые соглашения с США

9 апреля 2018 15:16 (UTC+04:00)

Российские власти считают введенные США новые санкции против РФ нелегитимными и оставляют за собой право на ответные меры, в том числе в части действующих торговых соглашений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, передает РИА Новости.

США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

"Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы считаем их нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", — сказал Медведев.

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