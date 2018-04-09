ЕАЭС и Иран завершают подготовку соглашения о зоне свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран завершают подготовку соглашения о создании зоны свободной торговли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии российско-иранского делового форума, передает ТАСС.

"Повысить эффективность инвестиционного сотрудничества и объемов двусторонней торговли можно в результате формирования зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Работа над соответствующим соглашением близится к завершению", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.