ЕАЭС и Иран завершают подготовку соглашения о зоне свободной торговли

9 апреля 2018 15:30 (UTC+04:00)

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран завершают подготовку соглашения о создании зоны свободной торговли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии российско-иранского делового форума, передает ТАСС.

"Повысить эффективность инвестиционного сотрудничества и объемов двусторонней торговли можно в результате формирования зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Работа над соответствующим соглашением близится к завершению", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

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