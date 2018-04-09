Россия рассчитывает на рост туристического потока из Ирана

9 апреля 2018 16:25 (UTC+04:00)

Российская сторона рассчитывает в этом году на увеличение туристического потока из Ирана, в частности, в рамках проведения в стране чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

"В 2018 году рассчитываем на увеличение туристического потока из Ирана. Между нашими странами действует межправительственное соглашение о групповых безвизовых туристических поездках (соглашение были подписано в марте 2017 года в ходе визита в Москву иранского президента Хасана Роухани), - сказал он. - Россияне могут без виз приезжать в Иран, в вопросах безвизового режима с нашей стороны были сделаны существенные послабления".

"У нас высокие показатели. Иранские туристы активно едут в Россию, - отметил Сафонов. - Заинтересованы, чтобы этот процесс был двусторонним. Но на данном этапе эти показатели уже очень хорошие".

Он обратил внимание на то, что туристический поток из Ирана может увеличиться в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. "Мы ожидаем значительного числа как иранских болельщиков, так и иранских туристов", - сказал глава Ростуризма.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов. Сборная Ирана проведет групповые встречи в Санкт-Петербурге (15 июня с Марокко), Казани (20 июня с Испанией) и в Саранске (25 июня с Португалией).

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