Профицит торгового баланса России вырос

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,57%, или на 7 миллиардов долларов, и составило 31,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РИА Новости.

Экспорт России в январе-феврале увеличился на 25,2% в годовом выражении и составил 65,4 миллиарда долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 22,1% — до 33,9 миллиардов долларов. По данным таможенной статистики, в январе-феврале внешнеторговый оборот России составил 99,3 миллиарда долларов, увеличившись на 24,1%.

Основой российского экспорта в отчетный период традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 65,7% (в январе-феврале 2017 года – 66,7%). Стоимостной объем топливно-энергетических товаров возрос на 23,5%, а физический – на 9,2%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-феврале составила 11,1% (в январе-феврале 2017 года – 9,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 11% (в январе-феврале 2017 года – 9,3%), в страны СНГ – 12,3% (11,7%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос в годовом выражении в 1,4 раза, а физический – на 12,7%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 44,5% (в январе-феврале 2017 года – 43,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 47,3% (в январе-феврале 2017 года – 46,4%), из стран СНГ – 21% (21,3%). Стоимостной объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-февралем 2017 года вырос на 25,3%, в том числе электрического оборудования – на 34,1%, механического оборудования – на 27,1%, инструментов и аппаратов оптических – на 13,5%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 46,4%, а грузовых автомобилей – снизился на 4,3%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-феврале 2018 года приходилось 44,9% российского товарооборота (в январе-феврале 2017 года – 45,8%), на страны СНГ – 11,4% (12,1%), на страны ЕАЭС – 8% (9%), на страны АТЭС – 29,8% (29,5%).

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