Юлия Скрипаль после выписки из больницы доставлена в "безопасное место"

Россиянка Юлия Скрипаль была выписана в понедельник из районной больницы Солсбери и доставлена в "безопасное место". Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает ТАСС.

66-летний отец Юлии, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, остается в лечебном учреждении. Сообщается, что его состояние "быстро улучшается".

Главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард подтвердила выписку россиянки. Об этом стало известно из ее заявления, распространенного Национальной службой здравоохранения Англии.

"Юлия была выписана из районной больницы Солсбери", - сказала она, отметив, что "это не является концом ее лечения".

Бланшард также выразила надежду, что Сергей Скрипаль, как и его дочь Юлия, со временем покинет медицинское учреждение. "Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже со временем сможет покинуть больницу", - сказала она.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Юлию Скрипаль, пострадавшую при инциденте в Солсбери, во вторник выписывают из больницы.

По его данным, Скрипаль должна была покинуть больницу еще в понедельник, однако на тот момент источники телеканала не подтверждали, произошло ли это.

29 марта Би-би-си также сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. В дальнейшем врачи констатировали улучшение состояния здоровья пациентки.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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