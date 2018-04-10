Глава МЭР: Торговая война США и Китая повлияет и на Россию

10 апреля 2018 12:58 (UTC+04:00)

Торговая война США и Китая несет существенные риски для мировой экономики, что повлияет и на Россию, заявил глава МЭР Максим Орешкин, передает РИА Новости.

"Торговая война между США и Китаем может иметь очень большие негативные последствия для всей мировой экономики, для всех финансовых рынков", — сказал он, выступая на Биржевом форуме.

Также он отметил, что сейчас наблюдается усиление рисков перегрева американской экономики и повышение вероятности рецессии.

"Глобальная нестабильность, неопределенность может ударить по всей мировой экономике", — подчеркнул он, добавив, что Россия — это открытая экономика и все, что происходит в мире заметно и у нас.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай открыл спор с США в ВТО по новым пошлинам на импорт стали и алюминия
Китай 13:16
Песков назвал причину негативных тенденций на бирже
Россия 13:12
Юлия Скрипаль после выписки из больницы доставлена в "безопасное место"
Россия 12:54
В Москве начались переговоры Лаврова и главы МИД КНДР
Россия 12:18
Вице-премьер РФ: Санкции США создали неопределенность для инвесторов
США 12:09
Россия разрабатывает требования для формирования отряда космонавтов в ОАЭ
Россия 10:41
Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31"
Китай 10:25
Израиль обвинил сирийские власти в химатаке
Израиль 09:53
Второй эсминец ВМС США может оказаться в Средиземном море в ближайшее время - СМИ
США 08:02
Санкции США спровоцировали "черный понедельник" на российском рынке
Россия 07:31
Китай снизит ряд импортных пошлин на ввозимые товары в 2018 году
Китай 07:22
Техас направит более тысячи военных на границу с Мексикой
США 05:32
Трамп рассказал, когда состоится его встреча с Ким Чен Ыном
США 9 апреля 20:42
Марк Цукерберг провел серию частных встреч в Конгрессе США
США 9 апреля 20:36
Трамп заявил, что скоро отреагирует на "химатаку" в Сирии
США 9 апреля 20:28
Профицит торгового баланса России вырос
Россия 9 апреля 20:10
В Совете нацбезопасности США обсудили ситуацию в Сирии - СМИ
США 9 апреля 20:01
Протекционизм не сможет придать импульс экономическому росту - доклад Боаоского азиатского форума
Бизнес 9 апреля 19:30