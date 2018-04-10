Песков назвал причину негативных тенденций на бирже

10 апреля 2018 13:12 (UTC+04:00)

Негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций, потом будет корректировка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая — пока, наверное, вряд ли кто-то скажет", — сказал Песков.

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