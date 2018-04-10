Лавров: Обеспечение безопасности КНДР потребует серьезных гарантий

Обеспечение безопасности КНДР потребует серьезных гарантий для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, передает РИА Новости.

"Обеспечение безопасности, обеспечение законных интересов безопасности КНДР в контексте денуклеаризации, конечно, потребует очень серьезных согласований, очень серьезных гарантий", — сказал Лавров.

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