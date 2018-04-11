Путин примет верительные грамоты у послов 17 государств

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Верительные грамоты главе российского государства вручат 17 вновь прибывших послов Нигерии, Иордании, Ганы, Южной Кореи, Египта, Саудовской Аравии, Гамбии, Австрии, ОАЭ, Сальвадора, Конго, Кубы, Вьетнама, Черногории, Италии, Кот-д'Ивуара и Бенина.

Церемония вручения верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели. Вручение грамот главе государства проходит обычно несколько раз в год, однако в 2018 году это первая такая церемония.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.