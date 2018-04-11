Шесть человек погибли при крушении вертолета в России

11 апреля 2018 06:22 (UTC+04:00)

Вертолет упал на одну из улиц в Хабаровска, есть жертвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления на транспорте по ДФО.

"Вертолет упал на одну из улиц, есть погибшие", - сообщили в управлении.

Информацию подтвердили в МЧС. "К нам поступила информация о падении вертолета в Хабаровске, сейчас на место выехала группа. Пока никаких подробностей нет", - сказал ТАСС представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В экстренных службах агентству сообщили, что, по предварительным данным, шесть человек погибли в результате крушения вертолета.

"На борту предварительно находились шесть человек. Все они погибли", - сказал источник.

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