Медведев рассказал о диалоге с Израилем и Ираном о торговых соглашениях

11 апреля 2018 15:42 (UTC+04:00)

Диалог о заключении торговых соглашений России с Сингапуром, Израилем и Ираном находится в самой продвинутой фазе, это вопрос нескольких месяцев или лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчёта правительства в Госдуме за последние шесть лет, передает РИА Новости.

"У нас в самой продвинутой фазе находятся взаимоотношения по подписанию торгового соглашения с Сингапуром, с Израилем, с Ираном и с целым рядом других стран. Я думаю, что это вопрос ближайших месяцев или нескольких лет", — сказал Медведев.

Он напомнил, что ранее Россия подписала торговое соглашение с Вьетнамом, а сейчас РФ также активно продвигает сотрудничество и обсуждает вопрос достижения специального соглашения с Китайской народной республикой.

"Интеграция не должна замыкаться только евразийским сообществом, только Евразийским союзом. И я, и мои коллеги активно участвуют в создании различных форм кооперации с различными нашими государственными партнерами", — подчеркнул глава правительства.

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