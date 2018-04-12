Песков: Россия и США используют канал связи между военными по Сирии

12 апреля 2018 13:26 (UTC+04:00)

Канал связи между военными РФ и США по Сирии находится в активном состоянии и задействован с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Эта линия существует, и она находится в активном состоянии… В целом, говорю, что линия задействуется с обеих сторон", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли военные ведомства РФ и США используют линию взаимодействия, чтобы избежать потерь среди российских военнослужащих в случае ударов в Сирии.

Ранее Белый дом заявил о том, что вопрос по ракетным ударам по Сирии будет обсуждаться, глава кабинета министров Великобритании Тереза Мэй созывает по этому вопросу срочное совещание. Американские СМИ не исключали, что решение о возможной ракетной атаке по Сирии может быть принято до конца текущей недели.

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