Россия предложит Индии поставку истребителей МиГ-35

Россия собирается участвовать в тендере на поставку Индии легких истребителей и будет предлагать новый самолет МиГ-35, сообщил журналистам в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, передает РИА Новости.

"Нас очень удовлетворяет то, что индийцам нужен самолет с двумя двигателями… Поэтому мы готовы участвовать в этом тендере, и я считаю, что у нас в этом плане хорошие перспективы", — сказал он на выставке Defexpo-2018.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха. Бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.

Ранее в ряде интернет-СМИ появлялись сообщения, что Россия ведет переговоры о поставке в Индию истребителей МиГ-35.

Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит с 11 по 14 апреля в индийском Ченнаи.

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