В Россию вернулся посол Евросоюза

13 апреля 2018 12:54 (UTC+04:00)

Посол Евросоюза Маркус Эдерер вернулся в Москву после консультаций в Брюсселе, заявила РИА Новости пресс-секретарь представительства ЕС в РФ Луца Кадар.

"Глава представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе", — сказала собеседница агентства.

Посол Эдерер был отозван в конце марта в Брюссель на консультации, после того, как участники саммита ЕС договорились о такой мере в связи с ситуацией вокруг "дела Скрипаля".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что в связи с отсутствием "иного правдоподобного объяснения" они согласны с оценкой правительства Великобритании о "весьма вероятной" ответственности РФ за отравление в английском Солсбери. В этой связи участники саммита договорились "координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями". При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Эдерера.

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