Россия и Китай обсудили контакты на высоком уровне между странами

13 апреля 2018 16:58 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн обсудил с послом России в КНР Андреем Денисовым контакты двух стран на высоком уровне, говорится в сообщении МИД Китая, передает РИА Новости.

"Заместитель министра иностранных дел Лэ Юйчэн встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым, с которым обменялся мнениями по состоянию китайско-российских отношений, по контактам на высоком уровне между двумя странами, а также по международным и региональным вопросам", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Раннее президент России Владимир Путин по время встречи с находившимся с визитом в России китайским министром иностранных дел Ван И сообщил, что в текущем году у него состоятся несколько личных контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.

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