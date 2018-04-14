Владимир Путин: Действия США в Сирии провоцируют новую волну беженцев

14 апреля 2018 11:53 (UTC+04:00)

США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Российские силы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы
Россия 12:19
Владимир Путин: Атака западных стран помешала расследованию ОЗХО в Сирии
Россия 12:18
Россия осудила атаку западных стран на Сирию
Россия 12:00
Путин обвинил США в нарушении международного права после удара по Сирии
Россия 11:50
Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии
Россия 11:48
Верховный лидер Ирана раскритиковал президентов США и Франции
Политика 11:40
Франция не предупреждала Путина об ударе по Сирии
Европа 11:31
Cитуация в Сирии может стать одной из главных тем встречи Макрона и Путина в РФ
Россия 11:17
Туск прокомментировал удары западных стран по Сирии
Европа 11:13
Беларусь решительно осуждает удары по Сирии
Беларусь 10:51
В Израиле назвали удар западной коалиции важным сигналом для Сирии
Израиль 10:27
При ударе западной коалиции по Сирии пострадали три человека
Арабские страны 10:20
Дамаск потребовал от международного сообщества осудить агрессию Запада
Арабские страны 10:04
Во Франции назвали главную цель удара в Сирии
Европа 10:00
Страны НАТО были информированы об ударе по Сирии за несколько часов
Европа 09:37
Франция: Действия в Сирии были скоординированы с союзниками
Европа 09:33
Иран осудил нападение на Сирию и предупредил о серьезных последствиях
Политика 09:27
Россия потребует созыва СБ ООН в связи с ударами стран Запада по Сирии
Россия 09:24