Захарова: США, Франция и Великобритания пренебрегли правилами СБ ООН

Москва считает, что США, Франция и Великобритания, осуществив ракетный удар по Сирии, пренебрегли правилами СБ ООН и ставят под вопрос цивилизованное общение государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Мы видели, как на наших глазах уже не в первый раз полностью перечеркивается международное право, какое-либо уважение к международным институтам, таким как ООН, Совет Безопасности. Вообще ставится под вопрос в принципе цивилизованное общение государств", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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