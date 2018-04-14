Запад даже не дал ОЗХО побывать на месте "химатаки" в САР - Захарова

В этот раз США, Великобритания и Франция даже не дали инспекторам ОЗХО побывать на месте предполагаемой химатаки в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар коалиции США по Сирии, передает РИА Новости.

По ее словам, тот факт, что США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии ещё до того, как на месте предполагаемой химатаки в Думе начали работать специалисты ОЗХО, очень символичен.

"Это символ того, что США и тем, кто к ним присоединился, все равно, что говорят международные организации, эксперты ОЗХО. Хочу напомнить, что когда был нанесён первый удар год назад, эксперты так и не побывали "на земле" и все оценки были сделаны дистанционно. Поэтому даже тогда, ещё год назад, никому не нужна была правда. Нужен был повод для агрессивной политики", - сказала она журналистам.

"В этот раз даже не дали инспекторам побывать на месте. Это говорит о том, что голос международного сообщества, права - это все вторично. Есть первичные интересы, в частности Вашингтона, и ими они руководствуются", - добавила она.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки.

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