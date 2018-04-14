Лавров назвал удары США и союзников по Сирии неправомерными и неприемлемыми

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неправомерными и неприемлемыми удары США и их союзников по Сирии, сообщает РИА Новости.

"Речь пойдёт о том, как наши партнёры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия", - сказал Лавров, на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП), говоря об ударах США, Франции и Великобритании по Сирии.

Накануне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.