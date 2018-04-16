Созданные в России нацпарки будут финансироваться за счет штрафов

16 апреля 2018 09:23 (UTC+04:00)

Созданные в 2018 году национальные парки "Кодар", "Ленские столбы" и "Хибины", а также заказник "Новосибирские острова" с 2019 года перестанут получать бюджетные деньги и перейдут на обеспечение за счёт штрафов и других сборов с нарушителей, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Хлопонина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Начиная с 2019 года финансовое обеспечение функционирования указанных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения осуществлять за счёт дополнительных доходов федерального бюджета, полученных за счёт зачисленных в федеральный бюджет неналоговых доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства об ООПТ и средств, полученных в порядке возмещения время, причинённого окружающей среде", – говорится в документе.

При этом оговаривается, что собственно создание нацпарков и заказников будет осуществлено за счёт средств, предусмотренных Минприроды России в федеральном бюджете —2018 на развитие особо охраняемых природных территорий.

"С учётом состоявшегося обсуждения считать разногласия между Минприроды России и Минфином России по вопросу финансового обеспечения создания и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения урегулированными", – уточняется в протоколе.

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