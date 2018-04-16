Российские военные заявили о готовности помочь работе ОЗХО в Сирии

16 апреля 2018 13:31 (UTC+04:00)

Российский центр по примирению враждующих сторон готов предоставить экспертам ОЗХО в Сирии спецтранспорт и охрану силами военной полиции, заявил начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов оказать содействие в вопросах обеспечения необходимой безопасности работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в Восточной Гуте. ​Для беспрепятственной работы представителей ОЗХО мы готовы предоставить специальный транспорт и охрану, которая будет обеспечена подразделениями российской военной полиции", — сказал он.

По словам генерала, центр по примирению обладает достаточным опытом конструктивного и эффективного взаимодействия с различными международными организациями, действующими в Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В НАТО считают покупку российских С-400 суверенным правом Турции
Турция 13:53
В России обвинили США в попытках подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии
Россия 13:37
Роскомнадзор начал блокировку Telegram
Россия 13:29
В Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии
Европа 13:01
В МИД Китая назвали удар по Сирии нарушением международного права
Китай 12:59
Джонсон: Удары по Сирии не переломят войну
Европа 12:34
Содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта относится к числу приоритетов России – МИД
Нагорно-карабахский конфликт 11:56
Специалисты из Росатома провели исследования на ядерном объекте в Иране
Ядерная программа 11:44
В Германии призвали не провоцировать эскалацию конфликта в Сирии
Европа 11:24
В Дамаске девять человек пострадали и один ребенок погиб при атаке боевиков
Арабские страны 11:22
В Бельгии заявили о необходимости диалога с РФ для урегулирования в Сирии
Европа 10:47
Нефтяные цены снижаются после ракетной атаки по Сирии
Энергетика 10:07
Созданные в России нацпарки будут финансироваться за счет штрафов
Россия 09:23
Япония поддерживает удары по Сирии
Другие страны 08:01
Трамп настаивает на максимально быстром возвращении войск США из Сирии
США 05:15
Макрон рассказал, что разделило Россию и Турцию
В мире 02:45
Все ракеты достигли целей в Сирии - Макрон
Европа 01:37
Саммит ЛАГ осудил применение химоружия в Сирии
Арабские страны 01:15