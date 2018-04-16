Российские военные заявили о готовности помочь работе ОЗХО в Сирии

Российский центр по примирению враждующих сторон готов предоставить экспертам ОЗХО в Сирии спецтранспорт и охрану силами военной полиции, заявил начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов оказать содействие в вопросах обеспечения необходимой безопасности работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в Восточной Гуте. ​Для беспрепятственной работы представителей ОЗХО мы готовы предоставить специальный транспорт и охрану, которая будет обеспечена подразделениями российской военной полиции", — сказал он.

По словам генерала, центр по примирению обладает достаточным опытом конструктивного и эффективного взаимодействия с различными международными организациями, действующими в Сирии.

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