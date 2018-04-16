Песков прокомментировал слова Макрона о противоречиях России и Турции

16 апреля 2018 16:35 (UTC+04:00)

Позиции Москвы и Анкары по ряду вопросов расходятся, но это не влияет на перспективы взаимодействия двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции Турции на удар по Сирии, передает РИА Новости.

Как ранее заявил французский президент Эммануэль Макрон, субботние удары США, Франции и Великобритании по Сирии разделили Россию и Турцию. Турция ранее выразила удовлетворение этими ударами. Россия их резко осудила.

"Нет, эти удары не разделили. Ни для кого не секрет, что, скажем так, по ряду вопросов позиции Москвы и Анкары расходятся. Вместе с этим, это не мешает продолжать обмениваться мнениями, продолжать обсуждать это расхождение позиций. А главное, это никоим образом не сказывается на дальнейших перспективах многопланового развития нашего сотрудничества и взаимодействия в реализации крупных экономических и иных проектов, которые Москвы и Анкара наметили перед собой", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле со словами президента Франции о том, что разные оценки Турции и России на действия коалиции во главе США в Сирии разделили страны.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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Azernews Newspaper
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