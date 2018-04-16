Россия и Бельгия займутся сборкой и запуском микроспутников

16 апреля 2018 18:08 (UTC+04:00)

Российская компания "Главкосмос", Московский авиационный институт (МАИ) и Льежский космический центр (Бельгия) договорились о совместном создании малых спутников, сообщает компания в понедельник, передает РИА Новости.

"Предметом встречи являлся проект по совместной разработке, производству и запуску малых космических аппаратов формата CubeSat. Планируется, что в рамках совместной работы специалисты из Бельгии разработают оптическую полезную нагрузку, работающую в инфракрасном диапазоне. Задачей МАИ станет проектирование, изготовление и наземная отработка платформы малого космического аппарата", — говорится в сообщении.

Главкосмос же будет отвечать за общую координацию работ, а также за запуск аппарата на орбиту на ракете "Союз-2".

Пока речь идет только о создании экспериментального образца "Демонстратор технологий".

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