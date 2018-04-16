Минобороны РФ рассказало, откуда коалиция США бомбила Сирию

16 апреля 2018 20:14 (UTC+04:00)

Удары по Сирии наносились крылатыми ракетами с морских и воздушных носителей из Красного моря, Персидского залива, Средиземного моря, Эт-Танфа, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"Удары крылатыми ракетами наносились с морских и воздушных носителей из районов: Красного моря, Персидского залива, Средиземного моря и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Эт-Танф", — сказал он.

Конашенков добавил, что радиолокационным средствами в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.

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