Российская S7 Space намерена конкурировать с Илоном Маском в США

17 апреля 2018 11:41 (UTC+04:00)

Российская компания S7, став полноправным хозяином плавучего космодрома "Морской старт", намерена конкурировать с Илоном Маском и SpaceX на территории США, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов.

Офис SpaceX находится всего в 14 километрах от порта базирования "Морского старта".

"Поверьте, в этом нет ничего нового, конкурировать мы будем ценой, качеством своих услуг, удобством и комфортом работы с заказчиком. Нужно сделать так, чтобы заказчику пусков при работе с нами было "тепло, уютно и комфортно", и выполнить все свои обязательства в срок с нужным качеством и в рамках тех денег, о которых мы договорились", — отметил он.

Сопов отметил, что после проведения первого пуска в 2019 году S7 Space намерена осуществлять запуски с "Морского старта", как минимум, четыре раза в год, и в течение ближайших 15 лет провести около 70 космических запусков.

По его словам, многие, в том числе и в Роскосмосе, ошибочно предполагают, что данный проект – личное дело совладельца S7 Владислава Филева.

"Но сегодня, когда вернулся интерес к космической отрасли, когда идеи полетов на Луну и Марс снова стали мейнстримом, а трансляции запусков собирают аудитории, сопоставимые с крупными телешоу, успех проекта "Морской старт" или его неудача прямо отразятся на имидже России. Возможно, занятый своими проблемами Роскосмос пока не видит в "Морском старте" ничего особенного, считая его еще одним второстепенным космическим проектом, но остальные игроки рынка, в том числе на Западе, понимают, что восстановление работоспособности космодрома и проведение первого пуска с экватора в 2019 году будет иметь резонанс в мире выше, чем все успехи или неудачи Роскосмоса за год", — заключил генеральный директор компании S7 Space.

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