Юристы Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России

Юристы Telegram обжаловали решение о немедленном исполнении постановления суда о блокировке мессенджера в России, передает РИА Новости.

"Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд", — написал адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

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