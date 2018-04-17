Представители МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

17 апреля 2018 22:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 17 апреля в Анкаре состоялись консультации российской межведомственной делегации высокого уровня, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В переговорах приняли участие спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместителья министра иностранных дел России Сергей Вершинин, советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, замглавы МИД Турции Седат Онал, а также представители ряда других турецких ведомств.

Были подробно рассмотрены вопросы текущего положения в Сирии, в том числе в Восточной Гуте, в провинции Идлиб и на севере страны.

Стороны также обсудили задачи продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН.

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