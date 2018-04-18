SWIFT обещает не отключать Россию из-за санкций

18 апреля 2018 17:26 (UTC+04:00)

Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет отключать Россию из-за санкций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По данным издания, гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт, выступая на собрании Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт), пообещал, что Россия не будет отключена от системы из-за санкций.

РИА Новости направило запрос в SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

СМИ во вторник сообщали, что российские власти готовятся к тому, что в результате введения новых санкций США Россию могут отключить от SWIFT. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь выражал надежду, что геополитическая ситуация в мире не приведет к такому сценарию.

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Azernews Newspaper
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