Пользователи "Вконтакте" сообщили о сбоях в работе социальной сети

Пользователи "Вконтакте" из нескольких городов России жалуются на сбои в работе соцсети, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах, передает РИА Новости.

По данным downdetector, 56% пользователей соцсети жалуются на проблемы со входом, у 28% не открывается сайт, еще 14% пользователей не могут отправлять сообщения.

В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Уфы.

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