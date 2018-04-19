США надеются, что контрмеры России не затронут "ядерное нераспространение"

США рассчитывают, что Россия не будет вводить контрсанкции в области ядерного нераспространения, заявил РИА Новости в четверг постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд.

"Мы надеемся, что нет", — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли тема ядерного нераспространения стать одним из направлений для новых санкций.

Вуд подчеркнул, что Россия и США имеют много общих интересов, однако введение Москвой ответных мер не будет способствовать налаживанию диалога между странами.

"Россия заявила, что готова к диалогу и созданию условия для улучшения отношений. В данный момент этому не будет способствовать введение в отношении нас санкций. Это от них (РФ) зависит. Если они хотят улучшит отношения, они должны это показать. Я надеюсь, что они решат, что все же заинтересованы в диалоге", — сказал постпред США.

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