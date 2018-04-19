Россия запросила консультации через ВТО по тарифам США на сталь и алюминий

Россия запросила через Всемирную торговую организацию консультации с Соединенными Штатами по вопросу их новых пошлин на импорт стали и алюминия, говорится в документе, опубликованном на сайте ВТО, передает РИА Новости.

"Российская Федерация запрашивает консультации с США", — говорится в документе.

"Это процесс, который может привести к запросу со стороны России компенсаций", — пояснил РИА Новости источник, знакомый с вопросом. По его словам, среди компенсационных мер может быть, в частности, снижение США тарифов по другим видам товаров для РФ.

Если консультации не приведут к решению вопроса, Россия получит возможность в будущем ввести собственные пошлины для восстановления равновесия в торговле, уточнил собеседник агентства.

Запрос на консультации в данном случае не означает начала спора в рамках ВТО, пояснил РИА Новости источник в российской делегации при ВТО. "Это не спор в полном смысле слова. Это, скорее, обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО", — сказал он.

Собеседник агентства также напомнил, что такая процедура предусмотрена в Соглашении о специальных защитных мерах. В частности, там указано, что если одна из стран вводит какие-то спецзащитные меры, которые вызывают неудовольствие другой стороны, последняя имеет право на введение ответных мер. Причем по упрощенной процедуре. Но для того, чтобы их ввести, она должна формально запросить консультации в рамках ВТО и их провести. После этого необходимо уведомить Совет по торговле товарами, который почти автоматически принимает решение в пользу пострадавшей стороны.

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