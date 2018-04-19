Лавров обсудит с де Мистурой урегулирование в Сирии в контексте ударов США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 апреля обсудит со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой сирийское урегулирование в контексте ударов США и их союзников, передает РИА Новости.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил РИА Новости, что 20 апреля в Москве планирует провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу для обсуждения ситуации в Сирии.

"Двадцатого апреля в Москве состоится встреча главы российской внешнеполитической службы со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии господином де Мистурой. Будет комплексно рассмотрено положение дел в сирийском урегулировании, перспективы, в том числе, в контексте последствий агрессивной акции США и тех стран, которые их поддержали в этом незаконном мероприятии против Дамаска", — сказала Захарова на брифинге.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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