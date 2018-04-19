В НАТО выступили за налаживание диалога с Россией

19 апреля 2018 20:50 (UTC+04:00)

Диалог с РФ необходим, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Нам нужна транспарентность и предсказуемость, нам нужен диалог с РФ, чтобы попытаться снизить напряженность… с нашим самым большим соседом", — заявил он, выступая в четверг в университете в Гааге.

Он подтвердил, что альянс не заинтересован в "новой холодной войне" или гонке вооружений и не хочет своими "взвешенными" действиями никого провоцировать.

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Azernews Newspaper
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