Вашингтон назвал условия для улучшения отношений США и России

20 апреля 2018 04:13 (UTC+04:00)

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом РФ в США Анатолием Антоновым, говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

"На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения - в интересах и США, и России", - отмечается в документе.

Однако, по словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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