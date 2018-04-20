Лавров: Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США

20 апреля 2018 10:22 (UTC+04:00)

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", — заявил Лавров.

Обсуждение риска военного столкновения РФ и США активизировалось в экспертной среде и СМИ в последнее время на фоне, в частности, событий в Сирии. Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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