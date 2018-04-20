Россия представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции

20 апреля 2018 10:45 (UTC+04:00)

Военные РФ скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией, российская сторона получала данные в режиме реального времени, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро", — сказал Лавров.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Торговый представитель России о возможностях проекта «Север-Юг»
Бизнес 11:00
Азербайджан и Россия намерены выйти на рекордный уровень товарооборота
Бизнес 10:53
Лавров: КНДР за отказ от ядерной программы захочет гарантий безопасности
Россия 10:47
Лавров: Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США
Россия 10:22
МИД РФ: Путин готов к встрече с Трампом
Россия 10:13
Азербайджан и Россия обсуждают возможности создания СП для экспорта в третьи страны
Бизнес 09:54
Посол КНР: Торговая война США и Китая подорвет взаимное доверие
Китай 09:18
Новак и аль-Фалих обсудили сделку ОПЕК+
Энергетика 09:13
Туркменистан и РФ обсудили консульские вопросы
Туркменистан 08:24
США намерены продать Мексике боевые вертолеты и ракеты на $1,2 млрд
США 08:02
Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских в ресторане
США 05:42
Вашингтон назвал условия для улучшения отношений США и России
Россия 04:13
«Не вижу, не слышу, не скажу» по-западному: за чем США следят в Ереване?
Армения 00:17
Новых ударов по Сирии не планируется - МИД Франции
Другие страны 19 апреля 23:12
Предстоящий визит Лаврова в Китай укрепит тенденцию развития китайско-российских отношений на высоком уровне - МИД КНР
Китай 19 апреля 20:55
В НАТО выступили за налаживание диалога с Россией
Россия 19 апреля 20:50
КНДР не выдвигает требований о выводе войск США из Южной Кореи
Другие страны 19 апреля 20:28
Представители силовых ведомств Ирака, Ирана, РФ, Сирии провели встречу в Багдаде
В мире 19 апреля 19:44